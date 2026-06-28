Джордж Рассел из Mercedes выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Джордж Рассел (Mercedes) финишировал первым на Гран-при Австрии "Формулы-1" в воскресенье.

Второе место занял четырехкратный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим линию финиша пересек напарник Рассела по команде Mercedes Кими Антонелли.

Лидером чемпионата в личном зачете остается Антонелли (171 очко), Рассел - на втором месте (131). Третьим следует семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari (125).