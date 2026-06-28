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Трамп назвал нынешний Чемпионат мира по футболу лучшим в истории

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен тем, как проходит Чемпионат мира по футболу, который его страна организовала совместно с Мексикой и Канадой.

"Статистические данные ФИФА сейчас лучше, чем во время любого из прежних мировых первенств. Это большая честь для США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Эксперты и СМИ в последние месяцы давали неоднозначные оценки турниру. В частности, его критиковали за высокие цены на билеты и некоторые организационные проблемы. Не всем пришелся по вкусу и новый формат соревнований: в ФИФА решили увеличить число участников до 48 команд.

США Дональд Трамп Чемпионат мира по футболу
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