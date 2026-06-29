Сборная Канады обыграла ЮАР и первой вышла в 1/8 финала ЧМ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Канады со счетом 1:0 победили команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Инглвуде, США.

Гол состоялся на 90+2 минуте, гол провел Стефен Эуштакиу.

В результате Канада стала первым участником 1/8 финала. На этой стадии она встретится с победителем пары Нидерланды – Марокко.

Ранее Канада до 1/8 финала ЧМ не доходила.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

Действующий чемпион – сборная Аргентины.