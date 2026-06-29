Матчи групповой стадии ЧМ по футболу посетили более 4,6 млн человек

Фото: Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Групповая стадия чемпионата мира по футболу 2026 года побила рекорд посещаемости для этого турнира: на стадионах ее посетили 4,6 млн зрителей, сообщает ФИФА.

Такой показатель достигнут за 72 матча турнира.

Впервые в истории в турнире принимают участие 48 команд, что увеличивает количество сыгранных на групповой стадии матчей и, соответственно, их общую посещаемость. Групповая стадия длилась 17 дней.

ФИФА приводит и иные статистические данные. В частности, во время сыгранных матчей болельщики на стадионах купили 300 тыс. хот-догов.

Ранее президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник заявил, что доволен тем, как проходит Чемпионат мира по футболу, который его страна организовала совместно с Мексикой и Канадой.