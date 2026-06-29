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Экс-глава Disney и основатель Thrive Capital могут стать владельцами нового клуба НБА

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор американской Walt Disney Боб Айгер и основатель инвестфонда Thrive Capital Джошуа Кушнер обсуждают возможность инвестиций в новый клуб Национальной баскетбольной ассоциации в Лас-Вегасе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Айгер и Кушнер работают со специалистами по инвестиционному банкингу, изучая вариант с мажоритарным владением новой франшизой.

Заявка может быть подана через холдинговую компанию Thrive Eternal, созданную фондом Кушнера для долгосрочных инвестиций в легендарные бренды и культурные учреждения - активы с качествами, которые, как говорится на сайте компании, нельзя воссоздать с помощью технологий. Первым вложением представленной в апреле структуры стала доля в бейсбольном клубе "Сан-Франциско Джайентс".

Айгер выступает консультантом Thrive.

Предполагаемый размер заявки партнеров в адрес НБА и оценка стоимости всего нового клуба неизвестны.

Совет управляющих лиги в марте проголосовал за официальное рассмотрение возможности ее расширения за счет создания клубов в Лас-Вегасе и Сиэтле. Источники ESPN сообщали, что НБА рассчитывает получить по $7-10 млрд за каждую франшизу.

Сейчас в ее чемпионате играют 30 клубов. Последний раз лига расширялась в 2004 году. При этом до 2008 года в ней уже играл клуб из Сиэтла.

НБА баскетбол Джошуа Кушнер Боб Айгер Лас-Вегас Disney
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