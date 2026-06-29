Российский боксер Ашалаев встретится с белорусом Долголевцем на турнире IBA в Баку

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Чеэрав Ашалаев 10 июля проведет бой с белорусом Михаилом Долголевцем на турнире "Ночь чемпионов" в Баку. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России

Поединок рассчитан на восемь раундов, спортсмены представляют средний вес.

24-летний Ашалаев имеет в активе две победы в серии IBA.PRO. Он является победителем первенства Европы-2023 среди боксеров до 22 лет, призером чемпионата и Кубка России 2025 года. В январе на турнире "IBA.PRO 14" в Москве Ашалаев единогласным решением судей победил Артыша Лопсана, а в июне в составе команды "Ленинград" выиграл "Кубок Победы".

36-летний Долголевец провел на профессиональном ринге семь боев и одержал семь побед нокаутом. Он участвовал в Олимпийских играх 2016 года, последний официальный поединок провел в декабре 2025 года.

В карде турнира также запланированы поединки с участием россиян. Хикмет Гараев проведет шестираундовый бой в весе до 70 кг против азербайджанца Наби Искандерова. Николай Веселов встретится с представляющим Азербайджан Саиджамшидом Джафаровымв среднем весе. В главном бою вечера чемпион мира 2025 года азербайджанец Субхан Мамедов проведет шестираундовый поединок в минимальном весе с филиппинцем Ричардом Гардом.

Турнир организован Международной ассоциацией бокса (IBA) при поддержке президента организации Умара Кремлева и Федерации бокса Азербайджана. Специальным гостем турнира выступит бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд (США).