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Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Марина Чилича в первом круге Уимблдонского турнира.

Результат – 6:1, 6:2, 6:4 в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Медведев занимает девятое место – наивысшее среди отечественных теннисистов. Чилич – на 62-й строчке.

Во втором круге соперником Медведева будет 84-я ракетка мира испанец Даниэль Мерида Агилар.

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл итальянец Янник Синнер (Италия).

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