Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Польши Магду Линетт в первом круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает пятое место и является первой ракеткой России.

Линетт – 59-я ракетка мира.

Во втором круге Андреева сыграет с 38-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой из Чехии.

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла Ига Швентек (Польша).