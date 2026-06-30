Сборная Германии выбыла из ЧМ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу уступила Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Матч прошел в Фоксборо, США.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На гол парагвайца Хулио Энсисо (42-я минута) немцы ответили точным ударом Кая Хаверца (54).

В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказался Парагвай (4:3).

Сборная Парагвая вышла в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Франция – Швеция. Команда Германии выбыла из турнира.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.