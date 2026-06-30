Сборная России победила в медальном зачете чемпионата мира по плаванию в ластах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по плаванию в ластах победила в общем медальном зачете на чемпионате мира, который проходил в южнокорейском Инчхоне 22-29 июня, следует из данных сайта Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS).

Россияне, выступавшие под нейтральным флагом, заработали 28 медалей (12 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых).

На втором месте - сборная Венгрии (девять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медали), на третьем - Южная Корея (семь золотых, пять серебряных, пять бронзовых).

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 44 стран мира.