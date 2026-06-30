Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В возрасте 58 лет ушел из жизни бывший советский и российский фигурист Артур Дмитриев. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.



Причины смерти не указывается.



Дмитриев - двукратный олимпийский чемпион в парном катании. Он стал первым фигуристом, который выиграл Олимпиаду с двумя разными партнершами: парном катании (в 1992 году с Натальей Мишкутенок, в 1998 - с Оксаной Казаковой).



Также Дмитриев - двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.