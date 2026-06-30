ISU допустил россиян к турнирам в нейтральном статусе

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) отменил запрет россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Об этом говорится в заявлении на сайте ISU.



Фигуристы и конькобежцы обеих стран теперь могут выступать в международных стартах, но в качестве нейтральных атлетов и при соблюдении отдельных критериев.



В заявлении говорится, что на решение о допуске россиян и белорусов повлияли соответствующие рекомендации МОК в декабре прошлого года.



ISU отстранила россиян и белорусов в марте 2022 года.