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ISU допустил россиян к турнирам в нейтральном статусе

ISU допустил россиян к турнирам в нейтральном статусе
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) отменил запрет россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Об этом говорится в заявлении на сайте ISU.

Фигуристы и конькобежцы обеих стран теперь могут выступать в международных стартах, но в качестве нейтральных атлетов и при соблюдении отдельных критериев.

В заявлении говорится, что на решение о допуске россиян и белорусов повлияли соответствующие рекомендации МОК в декабре прошлого года.

ISU отстранила россиян и белорусов в марте 2022 года.

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