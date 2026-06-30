Призовой фонд чемпионата России по велоспорту на шоссе составит около 750 тысяч рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Победители чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе в Казани получат свыше 100 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Федерации велосипедного спорта России Ренат Хамидуллин.

"Исторически сложилось так, что на национальных чемпионатах, как у нас, так и за рубежом, не разыгрываются огромные деньги. Наш призовой фонд составляет порядка 700–750 тысяч рублей. Например, победитель получает чуть больше 100 тысяч рублей", - сказал Хамидуллин, отвечая на вопрос "Интерфакса"

"Но самые главные бонусы для спортсменов, показывающих высокие результаты, лежат в другом. Регионам важны эти успехи. Поэтому спортсмен, показав хороший результат, обеспечивает себе стабильный заработок, который выплачивает регион как важному атлету", - отметил он.

Президент Федерации велосипедного спорта Республики Татарстан, двукратный чемпион России по велоспорту на шоссе, победитель этапов "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" Ильнур Закарин, в свою очередь обратил внимание на то, что финансы не будут служить главным стимулом для спортсменов.

"Если ты хочешь дальше развиваться и попасть в зарубежную команду, майка и звание чемпиона России — это один из самых значимых титулов, на который обращают внимание в портфолио при отборе. Призовые — это, конечно, приятно, но в целом звание чемпиона России дает дальнейший импульс для развития спортсмена. Поэтому все стараются подойти к гонке в своей лучшей форме", - сказал Закарин.

Победители индивидуальной гонки на время и групповой гонки получат по 100 тысяч рублей, командной смешанной эстафеты – 120 тысяч.

Спортсмены, занявшие второе место в индивидуальной и групповой гонках, получат по 75 тысяч, в эстафете - 90 тысяч.

За третье место суммы распределились следующим образом: индивидуальная и групповая гонка - 50 тысяч, эстафета - 60 тысяч.

Чемпионат России пройдет на дорогах Иннополиса и Казани с 1 по 5 июля.