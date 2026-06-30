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Гол Холанда вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ

Гол Холанда вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ
Фото: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Норвегии со счетом 2:1 обыграли национальную команду Кот-д"Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча состоялась в Арлингтоне, США.

На 39-й минуте счет стал 1:0 в пользу сборной Норвегии, гол забил Антонио Нуса.

На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счет.

На 86-й минуте Эрлинг Холанд поразил ворота ивуарийцев, и Норвегия вышла в 1/8 финала. Борьбу за выход в четвертьфинал она поведет с Бразилией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

Эрлинг Холанд Норвегия футбол ЧМ-2026
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