Франция и Мексика вышли в 1/8 финала ЧМ

Сборная Франции по футболу Фото: Xia Bohan/VCG via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сборные Франции и Мексики завоевали путевки в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

В 1/16 финала французы со счетом 3:0 переиграли Швецию.

Два гола в матче в Ист-Ратерфорде (США) провел Килиан Мбаппе – на 45-й и 74-й минутах. Один точный удар – на счету Брэдли Баркола (53).

В 1/8 финала Франция сыграет с Парагваем.

Сборная Мексики со счетом 2:0 взяла верх над Эквадором, встреча состоялась в Мехико.

На 22-й минуте гол забил Хулиан Киньонес, на 31-й – Рауль Хименес.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия – ДР Конго.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.