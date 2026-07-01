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Овечкин стал свободным агентом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин стал свободным агентом: его контракт с клубом НХЛ "Вашингтон" 1 июля истек.

В этот же день через несколько часов в НХЛ открывается рынок свободных агентов.

Между тем ранее 40-летний Овечкин допустил, что продолжит выступления за "Вашингтон": со своим будущим он определится этим летом.

Овечкин играл за "Вашингтон" с 2005 года.

Он – рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (929 голов). В 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

Александр Овечкин хоккей
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