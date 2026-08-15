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Ангелина Мельникова завоевала золото ЧЕ в опорном прыжке

Ангелина Мельникова завоевала золото ЧЕ в опорном прыжке
Фото: IMAGO/Schreyer/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей чемпионата Европы по спортивной гимнастике, выиграв соревнования в опорном прыжке.

Результат олимпийской чемпионки – 14,166 балла.

Серебряную медаль завоевала представительница Германии Карина Шенмайер (14,066), бронзовую – бельгийка Лиза Вален (13,983).

Чемпионат Европы проходит в Загребе.

Ранее Мельникова выиграла турнир в личном многоборье. Теперь она шестикратная чемпионка Европы.

Россияне выступают на ЧЕ под нейтральным флагом.

спортивная гимнастика
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