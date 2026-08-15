Ангелина Мельникова завоевала золото ЧЕ в опорном прыжке
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей чемпионата Европы по спортивной гимнастике, выиграв соревнования в опорном прыжке.
Результат олимпийской чемпионки – 14,166 балла.
Серебряную медаль завоевала представительница Германии Карина Шенмайер (14,066), бронзовую – бельгийка Лиза Вален (13,983).
Чемпионат Европы проходит в Загребе.
Ранее Мельникова выиграла турнир в личном многоборье. Теперь она шестикратная чемпионка Европы.
Россияне выступают на ЧЕ под нейтральным флагом.