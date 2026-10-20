Российский хоккеист Мичков признан первой звездой дня в НХЛ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского нападающего "Филадельфии" Матвея Мичкова первой звездой игрового дня. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В домашнем матче против "Колорадо" 21-летний россиянин оформил дубль, а "Филадельфия" одержала победу со счетом 3:2.

Второй звездой стал датский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Оливер Бьоркстранд, на счету которого два гола в домашней встрече против "Анахайма" (5:2 в пользу "Рейнджерс").

В тройку лучших также попал вратарь "Торонто" Сергей Бобровский, отразивший 30 бросков из 31 в игре против "Сан-Хосе". "Торонто" дома победил со счетом 3:1.