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Путин во вторник встретится с министром спорта

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с министром спорта Михаилом Дегтяревым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин встретится с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Очень важное министерство", - сказал Песков журналистам.

"Конечно же, основная часть работы - это развитие детско-юношеского спорта, общего народного спорта в стране, доступного для всех. Ну и, конечно, спорт высших достижений. Министерство ведет огромную работу по контакту с международными спортивными организациями с тем, чтобы продолжать процесс восстановления в правах наших спортсменов, который идет весьма успешно", - отметил он.

По словам Пескова, на встрече будут обсуждаться все эти темы.

Владимир Путин Дмитрий Песков Михаил Дегтярев
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