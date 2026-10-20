Евгений Тищенко верит в скорое появление в женском боксе первой чемпионки ОИ из России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко высоко оценил вероятность того, что первая в истории России олимпийская чемпионка в женском боксе будет определена уже на предстоящих Играх в Лос-Анджелесе.

Такое мнение он высказал во вторник на церемонии открытия чемпионата России по боксу среди женщин в Москве.

"Чемпионат России среди женщин – большое событие, главный турнир года. К сожалению, я пропустил последние чемпионаты поэтому мне интересно вдвойне. Здесь будет формироваться основной костяк сборной перед чемпионатом мира и Олимпийскими играми. В женском боксе у нас пока нет олимпийских чемпионок, но я верю, что через два года в Лос-Анджелесе кто-то из этих девчонок точно ею станет", - приводит слова Тищенко пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир завершится 26 октября. Призовой фонд чемпионата России – 24 млн рублей.