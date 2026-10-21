Лазертаг стал официальным видом спорта в России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Федерация лазерного боя России успешно прошла государственную аккредитацию, в результате лазерный бой (лазертаг) стал официальным видом спорта в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

"Это событие открывает новую главу в развитии дисциплины: теперь турниры имеют официальный статус (...)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нормативы включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК).

"Теперь участники могут системно подтверждать свое мастерство и получать официальные разряды", - подчеркивается в сообщении.

Согласно информации, турниры теперь проводятся по регламентированным правилам, а судьи проходят обязательную аккредитацию.