Шведская лыжная ассоциация пытается заблокировать выдачу виз россиянам на ЧМ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Шведская лыжная ассоциация совместно со Шведской спортивной конфедерацией предпринимает попытки добиться запрета российским лыжникам на въезд в страну для участия в чемпионате мира-2027. Об этом сообщает телеканал SVTSport.

Обе организации решили убедить правительство Швеции отказать в выдаче виз российским лыжникам, заявил генеральный секретарь ассоциации Пернилла Бунде.

Руководитель организации посетовала на то, что ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила некоторым российским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой FIS.

"Раз уж такое решение принято, мы должны ему подчиниться, но не считаем его удачным", - говорит Бунде.

По ее словам, стратегию по недопуску россиян Шведская лыжная ассоциация обсуждала также с другими скандинавскими федерациями, которые проводят этапы Кубка мира.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в 2027 году пройдет в Фалуне.