Чемпион Италии по футболу приехал на просмотр в "Рубин"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Франции по футболу Танги Ндомбеле проходит просмотр в "Рубине", сообщает пресс-служба казанского клуба.

"Игрок будет находиться в нашем клубе на просмотре и проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем", - говорится в сообщении.

29-летний Ндомбеле – чемпион Италии в составе "Наполи" и чемпион Турции в составе "Галатасарая". Также он играл, в частности, за французские "Лион" и "Ниццу", английский "Тоттенхэм".

Сейчас Ндомбеле находится в статусе свободного агента.

В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" сейчас занимает 11-е место, набрав в 11 матчах 12 очков. В предыдущем туре казанская команда со счетом 0:4 уступила московскому "Спартаку". В следующем, 12-м туре "Рубин" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов" (игра состоится 24 октября).