Определились все участницы Итогового турнира WTA

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Каролина Мухова последней завоевала путевку для участия в Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе.

Об этом стало известно, когда также претендовавшая на место в турнире украинка Марта Костюк не смогла завершить матч второго круга турнира в Китае против россиянки Екатерины Александровой.

Помимо Муховой, в Итоговом турнире выступят Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Белоруссия), Мирра Андреева (Россия), Линда Носкова (Чехия), Кори Гауфф, Джессика Пегула (обе – США), Элина Свитолина (Украина).

В Итоговом турнире WTA, венчающем теннисный сезон, традиционно выступают восемь сильнейших теннисисток мира по итогам года.