Менеджер Тарасов допустил проведение четвертого боя между Яном и Двалишвили в UFC

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Основатель менеджерского агентства ММА Виталий Тарасов заявил, что поставил на победу россиянина Петра Яна в его третьем поединке против грузина Мераба Двалишвили в UFC. При этом он допустил, что их противостояние трилогией не ограничится.

"Не удивлюсь, если даже третий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили оставит вопросы. И Петр, и Мераб провели уже несколько поединков на высочайшем уровне, и мы отлично знаем, что у каждого из них немало травм. Поэтому первое, о чем я думаю, как менеджер: можем ли мы сейчас быть уверены, что они подойдут к поединку в оптимальной форме? Ведь оба не снимаются с боев, даже если что-то пойдет не так", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Как мне кажется, в оптимальной форме Петр должен побеждать Мераба, но, возможно, теперь уже Мераб прибавит на фоне второго боя и победа Петра будет не такой однозначной. Я бы поставил на 3:2 по раундам в пользу Яна и не удивился бы, если бы однажды заговорили про четвертый бой", - отметил Тарасов.

Бой за принадлежащий россиянину пояс UFC в легчайшем весе состоится в субботу в Абу-Даби на турнире UFC 333.

В декабре 2025 года Петр Ян победил Мераба Двалишвили в поединке-реванше и вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее соперники встречались в марте 2023 года в Лас-Вегасе, тогда победил Двалишвили единогласным решением судей. Вскоре грузин завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе и трижды защитил пояс.