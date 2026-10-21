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"Спартак" прервал 12-матчевую серию побед ЦСКА в КХЛ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Спартака" со счетом 2:0 победили ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на льду ЦСКА.

Голы забили Макс Комтуа (25-я минута), Кристиан Ярош (60, в пустые ворота).

Этим поражением ЦСКА прервал серию побед, составившую 12 матчей. Предыдущий проигрыш датирован 13 сентября, когда армейская команда дома уступила действующему обладателю Кубка Гагарина ярославскому "Локомотиву" (2:3).

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ, в его активе 26 очков. Выигравший пятый матч подряд "Спартак" занимает на Западе пятое место, 22 очка.

ЦСКА Спартак КХЛ хоккей
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