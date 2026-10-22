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Всероссийский день футбола запланировали отмечать 25 мая

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Всероссийский день футбола, учреждение которого инициировал Российский футбольный союз (РФС), предположительно будет отмечаться 25 мая каждого года, сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в рамках проходящего в Красноярске международного форума "Россия - спортивная держава".

"Полтора года назад при поддержке министерства спорта России мы начали процесс создания Всероссийского дня футбола. По заключению Российской академии наук день футбола должен быть, если я не ошибаюсь, 25 мая каждого года. В настоящий момент эти вопросы находятся на рассмотрении в уполномоченных органах государственной власти для принятия окончательного решения", - сказал Митрофанов во время сессии "Символы единства: роль памятных дат в истории отечественного спорта".

По словам Митрофанова, у даты 25 мая в качестве Всероссийского дня футбола есть научное обоснование, согласованное с позицией ФИФА. Для РФС дата удобна тем, что на нее приходится окончание футбольного сезона, когда проходит финал кубка страны.

Также генсек РФС сообщил, что в настоящее время организация совместно Минспорта РФ готовит празднование Всероссийского дня футбола, которое, как ожидается, станет одним из самых массовых в спортивной жизни страны.

По словам Митрофанова, праздник будет представлять собой набор фестивалей, которые будут проходить на территории всей страны по аналогии с "Лыжней России". В мероприятия будут вовлечены болельщики, целевая аудитория должна составить около 3 млн человек, не считая телезрителей.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Красноярске 21-23 октября при поддержке правительства РФ и Минспорта РФ.

футбол Максим Митрофанов
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