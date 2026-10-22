Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил японца Се Симабукуро во втором круге турнира в Алма-Ате.

Результат – 6:2, 6:1.

Спортсмены провели на корте менее часа.

В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, на турнире он посеян под номером 1. Симабукуро – 109-я ракетка мира.

Следующим соперником россиянина будет 98-я ракетка мира француз Теранс Атман.

Ранее в четвертьфинал вышел другой россиянин, 25-я ракетка мира Карен Хачанов. Его соперник определится позднее.

Категория турнира – ATP 250.

Турнир Almaty Open проводится с 2020 года. Последние два турнира в мужском одиночном разряде выигрывали россияне – Карен Хачанов (2024) и Даниил Медведев (2025).