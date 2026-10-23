Россия до конца года проведет еще 26 международных спортивных соревнований

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжает принимать международные соревнования, несмотря на ограничения, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Россия - спортивная держава", который проходит в Красноярске.

"Всего в 2026 году в России прошло 46 международных соревнований, до конца года планируется провести еще 26", - сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что в России всегда ждут атлетов из других стран и рады тому, что наши спортсмены возвращаются на мировые арены на самый высокий уровень, вновь могут выступать с флагом, гимном и национальной символикой страны.

"Взрослые спортсмены уже в 25 олимпийских видах спорта, юные - в 30 олимпийских видах спорта. При этом мы никогда не прекращали нашу соревновательную практику, нашу подготовку. И 177 медалей, которые завоеваны нашими спортсменами на чемпионатах мира, Европы только в этом году - это конкретные результаты", - отметил зампред правительства.

Он добавил, что Россия всегда выступала за честную спортивную борьбу, ставила своей задачей обеспечение высокого уровня конкуренции, привлечение сильнейших российских и зарубежных атлетов, а также стремилась сделать соревнования интересными и зрелищными для всех болельщиков.