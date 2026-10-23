Путин заявил о поддержке фундаментальных норм спортивного международного права

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия открыта к диалогу с международным спортивным сообществом, выступает за сохранение фундаментальных норм спортивного международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы открыты к диалогу, к сотрудничеству, выступаем за сохранение спортивных традиций, фундаментальных норм спортивного международного права и при этом нацелены на движение вперёд, на развитие", - сказал президент, обращаясь к участникам и гостям международного форума "Россия - спортивная держава".

Президент отметил, что главные гуманистические ценности спорта - это равенство, справедливость, взаимное уважение. "Эти ценности поддерживает абсолютное большинство народов мира, что подтверждает в том числе и постепенное возвращение мировой спортивной семьи к базовым принципам спорта. Россия всегда была и остаётся неотъемлемой частью, важной частью этой семьи и неукоснительно исполняет все принятые на себя международные обязательства и обоснованные требования", - сказал глава государства.

Россия видит будущее спорта в его максимальной доступности, в активном использовании инновационных технологий, в тренировочных и соревновательных практиках, в спортивной медицине, в программах подготовки атлетов, образовании, отметил Путин.

"Приветствуем появление новых видов спорта. Главное, чтобы они способствовали гармоничному развитию человека, продвигали в обществе ценности здорового образа жизни", - сказал президент.

Кроме того, он отметил, что необходимо наращивать поддержку национальных видов спорта, это значимая составляющая наследия человечества, уникальный инструмент воспитания и чувства патриотизма и уважения к другим культурам, а значит, укрепления взаимопонимания между людьми.

"Сегодня особенно важно слышать друг друга и работать сообща. Уверен, что дискуссии на площадках форума "Россия - спортивная держава", ваше профессиональное, заинтересованное общение позволят наметить конкретные шаги, которые помогут решению этих задач. Причём и в спорте, и во всех других областях международного сотрудничества", - подчеркнул Путин.