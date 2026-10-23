Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Алма-Ате

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:4, 6:4 победил француза Теранса Атмана в четвертьфинале турнира в Алма-Ате.



Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.



В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место - наивысшее среди соотечественников в данный момент. Атман - 98-я ракетка мира.



Борьбу за выход в финал Медведев поведет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан, 19) - Карен Хачанов (Россия, 25).



Категория турнира – ATP 250.



Турнир Almaty Open проводится с 2020 года. Последние два турнира в мужском одиночном разряде выигрывали россияне – Карен Хачанов (2024) и Даниил Медведев (2025).