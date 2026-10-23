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Отраслевой регулятор хочет собрать с английских ФК более 20 млн фунтов на свои расходы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Британский Независимый футбольный регулятор (IFR) планирует собрать с английских клубов 20,3 млн фунтов стерлингов ($27,2 млн) на годовые расходы, говорится в его сообщении.

Основную часть бюджета регулятора составляют операционные расходы на уровне 18,3 млн фунтов, рассчитанные исходя из численности персонала в районе 100 человек.

Еще по 1 млн фунтов пойдет в юридический фонд и на покрытие затрат на создание IFR, который был учрежден на основании закона от 2025 года для "поддержания и повышения устойчивости английского футбола на благо болельщиков и местных сообществ, которым служат футбольные клубы", отмечается на сайте организации.

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) с наибольшими заработками будут платить до 1,8 млн фунтов в сезон, большинство клубов АПЛ - по 600 тыс. фунтов. В более низких дивизионах сбор предполагается установить в пределах от 600 до 45 тыс. фунтов. При этом ни один клуб не станет платить более 0,5% годовых доходов.

В сезоне 2025-2026 годов совокупная выручка английских клубов составила 9 млрд фунтов.

"Предлагаемый нами сбор отражает справедливый и сбалансированный подход и потребует от большинства клубов выплаты около 0,1% годовых доходов, - заявил главный исполнительный директор Ричард Монкс. - Мы уверены, что футбол воспримет это как относительно скромную инвестицию в формирование более устойчивой экосистемы, которая обеспечит душевное спокойствие для болельщиков, клубов и сообществ, которым они служат".

Правительство Великобритании в прошлом году оценивало расходы IFR на уровне 10,2 млн фунтов в год в первые десять лет работы.

Консультации с клубами по новому сбору продлятся шесть недель.

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