Россиянка Рощина завоевала серебро в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская гимнастка Людмила Рощина стала серебряным призером в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.

По итогам соревнований на четырех снарядах Рощина набрала 55,199 балла.

Победительницей турнира стала американка Скай Блейкли (55,733), бронзовую медаль завоевала представительница Китая Кэ Циньцинь (55,032).

Чемпионат мира, который является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, завершится 25 октября.

Ранее сообщалось, что лидеры женской сборной России Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогли принять участие в турнире из-за отказа властей Нидерландов в выдаче виз.