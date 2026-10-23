Поиск

Россиянка Рощина завоевала серебро в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская гимнастка Людмила Рощина стала серебряным призером в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.

По итогам соревнований на четырех снарядах Рощина набрала 55,199 балла.

Победительницей турнира стала американка Скай Блейкли (55,733), бронзовую медаль завоевала представительница Китая Кэ Циньцинь (55,032).

Чемпионат мира, который является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, завершится 25 октября.

Ранее сообщалось, что лидеры женской сборной России Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогли принять участие в турнире из-за отказа властей Нидерландов в выдаче виз.

Людмила Рощина спортивная гимнастика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

"Спартак" прервал 12-матчевую серию побед ЦСКА в КХЛ

Гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую в сезоне победу в ЛЧ

Гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую в сезоне победу в ЛЧ

Шведская лыжная ассоциация пытается заблокировать выдачу виз россиянам на ЧМ

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Российские гимнасты завоевали серебро в многоборье на ЧМ и путевку на ОИ

Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен

Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен

Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой