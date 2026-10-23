Россиянка Рощина завоевала серебро в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская гимнастка Людмила Рощина стала серебряным призером в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.
По итогам соревнований на четырех снарядах Рощина набрала 55,199 балла.
Победительницей турнира стала американка Скай Блейкли (55,733), бронзовую медаль завоевала представительница Китая Кэ Циньцинь (55,032).
Чемпионат мира, который является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, завершится 25 октября.
Ранее сообщалось, что лидеры женской сборной России Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогли принять участие в турнире из-за отказа властей Нидерландов в выдаче виз.