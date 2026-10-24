Российский боксер Атаев проведет бой с Рамиресом за титул регулярного чемпиона WBA

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024 россиянин Шарабутдин Атаев проведет поединок с венесуэльцем Альберто Рамиресом, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Бой пройдет 12 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, на кону будет стоять вакантный титул регулярного чемпиона WBA в полутяжелом весе.

На профессиональном ринге Атаев одержал десять побед (пять – нокаутом) в десяти поединках. На счету Рамиреса 23 победы (19 – нокаутом) при отсутствии поражений.

Атаев занимает первую строчку рейтинга WBA в полутяжелом весе, а Рамирес является временным чемпионом. Суперчемпионом WBA является россиянин Дмитрий Бивол. Его бой с временным чемпионом WBO британцем Каллумом Смитом и возглавит предстоящее шоу в декабре. Противостояние Атаев-Рамирес будет со-главным.

Дмитрий Бивол – чемпион WBA, WBO, IBF, The Ring в полутяжелом весе.