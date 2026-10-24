Ишимбаев ожидает от Евлоева атакующей тактики в бою за пояс UFC с Волкановски

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец, обладатель чемпионского пояса Prime FL в двух весовых категориях Ильнар Ишимбаев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Мовсаром Евлоевым и чемпионом UFC в полулегком весе австралийцем Александром Волкановски.

"Евлоев под прицелом UFC. Возможно, нам стоит ждать более яркий стиль в исполнении Мовсара. Но мы все увидим в поединке. Вероятно, многое будет зависеть от Алекса Волкановски – какой он задаст темп и стиль бою. Хотелось бы увидеть Евлоева в агрессивной манере. Думаю, он это может сделать. Мовсару, возможно, удастся зацепить Волкановски и развить успех", - сказал Ишимбаев "Интерфаксу".

Этот бой возглавит субботний турнир UFC 333 в Абу-Даби.