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Сборная России забила 12 голов Судану на старте ЧМ и фестиваля ФИФА среди игроков до 15 лет

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Юношеская сборная России (до 15 лет) одержала крупную победу над командой Судана со счетом 12:0 в матче первого тура чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

Встреча прошла в формате 8x8 (два тайма по 20 минут). Хет-трики оформили Егор Люсин и Егор Горяинов, по два мяча забили Анатолий Цимин и Матвей Родионов, еще по голу – капитан Матвей Абдулхаликов и Илья Храбрый.

25 октября россияне сыграют со Сьерра-Леоне. Это первый официальный турнир ФИФА для сборной России с 2022 года, команда выступает на нем под национальным флагом и гимном.

ФИФА футбол
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