Застрелен глава болгарской федерации тхэквондо

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Федерации тхэквондо Болгарии и вице-президент Европейского союза тхэквондо Славчо (Слави) Бинев был застрелен возле собственного дома в Софии, сообщает Associated Press.

По данным полиции, задержаны трое подозреваемых. Двое из них являются гражданами Турции. Что могло стать мотивом, не уточняется.

60-летний экс-спортсмен по окончании карьеры в тхэквондо занялся политикой и стал членом Национальной Ассамблеи и Европейского парламента.

Местные СМИ писали, что в начале 1990-х Бинев был связан с группировками, которые держали развлекательные заведения в Софии, а также, что он, предположительно, был причастен к организации проституции, наркоторговле и торговле краденными автомобилями.