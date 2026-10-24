Поиск

Даниил Медведев стал финалистом турнира в Алма-Ате

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в финал турнира в Алма-Ате.

В полуфинале соревнования он встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом. Россиянин выиграл первый сет со счетом 6:3, после чего соперник отказался от дальнейшей борьбы.

В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место – наивысшее среди соотечественников. Бублик – 19-я ракетка мира.

В финале Медведев сыграет со 128-й ракеткой мира Николозом Басилашвили из Грузии.

Ранее соперники встречались один раз: в 2022 году победил Медведев.

Категория турнира – ATP 250. Турнир Almaty Open проводится с 2020 года. Последние два турнира в мужском одиночном разряде выигрывали россияне – Карен Хачанов (2024) и Даниил Медведев (2025).

Даниил Медведев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Застрелен глава болгарской федерации тхэквондо

"Динамо" уступило "Акрону" и прервало девятиматчевую серию побед

"Динамо" уступило "Акрону" и прервало девятиматчевую серию побед

Россиянка Рощина завоевала серебро в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

Российскую фигуристку Трусову пригласили на этап Гран при ISU в США

"Спартак" прервал 12-матчевую серию побед ЦСКА в КХЛ

Гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую в сезоне победу в ЛЧ

Гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую в сезоне победу в ЛЧ

Шведская лыжная ассоциация пытается заблокировать выдачу виз россиянам на ЧМ

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов