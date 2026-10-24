Россияне Крылов и Мурзаканов проиграли на турнире UFC в ОАЭ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Никита Крылов уступил представителю Турции Абдул‑Рахману Яхьяеву на турнире UFC 333 в Абу‑Даби.

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Спортсмены представляют полутяжелый вес.

В результате Крылов потерпел 13-е поражение в ММА при 31 победе.

Кроме того, в бою в полутяжелом весе россиянин Азамат Мурзаканов проиграл американцу Доминику Рейесу – также техническим нокаутом в первом раунде.

Мурзаканов потерпел второе поражение подряд при 16 победах.