"Краснодар" продлил безвыигрышную серию в РПЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:1 завершили матч 12-го тура чемпионата России против калининградской "Балтики".

Встреча состоялась в Краснодаре.

На 30-й минуте хозяева повели в счете, гол забил Джон Кордоба.

"Балтике" удалось уйти от поражения на 90+3 минуте, счет сравнял Лорис Муйоколо.

"Краснодар" не может победить в РПЛ в шестом матче подряд, в эту серию уложились пять ничьих и одно поражение. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Выше нее располагаются московское "Динамо" (25) и имеющий игру в запасе петербургский "Зенит" (24).

"Балтика" - на восьмом месте, 14 очков.

В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с московской "Родиной", встреча состоится 31 октября. "Балтика" 1 ноября на своем поле проведет матч с тольяттинским "Акроном".