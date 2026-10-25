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Спортсмены РФ и США проведут матчевую встречу на турнире по вольной и женской борьбе в Красноярске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Матчевая встреча "Россия - США" в смешанном формате состоится в рамках международного турнира по вольной и женской борьбе "Мемориал Ивана Ярыгина" в Красноярске в конце января, сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Мемориал Ивана Ярыгина пройдет в Красноярске 20-25 января 2027 года. Федерация борьбы США уже подтвердила участие своих спортсменов в турнире и матчевой встрече " Россия - США" в смешанном формате", - написал он у себя в Мах в воскресенье.

По его словам, решение о возвращении турнира "Мемориал Ивана Ярыгина" в календарь международных соревнований принял Объединенный мир борьбы.

Турнир в память о двукратном олимпийском чемпионе и заслуженном мастере спорта СССР Иване Ярыгине проводится в России с 1990 года.

Минспорта РФ Михаил Дегтярев Красноярск борьба вольная борьба
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