Поиск

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ЦСКА в столичном дерби обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Матч 12-го тура Российской премьер-лиги прошел на арене армейцев.

Кирилл Глебов открыл счет уже на первой минуте.

На 24-й минуте Тамерлан Мусаев забил второй гол хозяев.

Таким образом ЦСКА набирает 25 очков и занимает второе место в чемпионата, уступая "Динамо" по дополнительным показателям. У занимающего третье место "Зенита" 24 очка и матч в запасе.

"Спартак" заработал 23 очка и идет на пятой строчке.

РПЛ ЦСКА Спартак футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ

Россиянин Евлоев нокаутом проиграл австралийцу Волкановски титульный бой UFC

Россиянин Петр Ян защитил титул чемпиона UFC

Россиянин Петр Ян защитил титул чемпиона UFC

"Краснодар" продлил безвыигрышную серию в РПЛ

Застрелен глава болгарской федерации тхэквондо

"Динамо" уступило "Акрону" и прервало девятиматчевую серию побед

"Динамо" уступило "Акрону" и прервало девятиматчевую серию побед

Россиянка Рощина завоевала серебро в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России

Батраков оказался самым узнаваемым молодым футболистом России