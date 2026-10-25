ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ЦСКА в столичном дерби обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Матч 12-го тура Российской премьер-лиги прошел на арене армейцев.

Кирилл Глебов открыл счет уже на первой минуте.

На 24-й минуте Тамерлан Мусаев забил второй гол хозяев.

Таким образом ЦСКА набирает 25 очков и занимает второе место в чемпионата, уступая "Динамо" по дополнительным показателям. У занимающего третье место "Зенита" 24 очка и матч в запасе.

"Спартак" заработал 23 очка и идет на пятой строчке.