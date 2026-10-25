"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" и вернулся на первое место в РПЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" в домашнем матче 12-го Российской премьер-лиги обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0.

На 16-й минуте игрок "Динамо" Миро не забил заработанный им же пенальти.

На 63-й минуте нападающий "Зенита" Фелипе Аугусто свой 11-метровый реализовал.

На 77-й минуте еще один игрок петербуржцев Максим Глушенков удвоил преимущество команды и так же с пенальти.

Кроме того, "Зенит" заработал пенальти в компенсированное время: на 90+8-й минуте Кевин Андраде его не забил.

Таким образом "Зенит" вышел первое место в таблице РПЛ с 27 очками. У московских "Динамо" и ЦСКА по 25 очков.