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Кремль приветствует проведение ЧМ-2030 по тяжелой атлетике в РФ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Кремле предложили не забегать вперед в вопросе возможного проведения следующих Олимпийских игр в РФ, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать сообщение о том, что в 2030 году РФ примет Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Также у него уточнили, считают ли в Кремле, что это шаг к деполитизации международного спорта, а также рассчитывает ли РФ, что со временем наша страна сможет принять и новую Олимпиаду.

"Безусловно, мы приветствуем такие решения. Это очень важный шаг в сторону деполитизации спорта. Россия должна полноправно возвращаться в мировую спортивную семью, потому что эта семья не может жить полноценно без участия России", - сказал Песков журналистам.

"Что касается Олимпиады, то так далеко не надо забегать. Вы знаете, сейчас на самом деле не очень большое количество стран проявляет заинтересованность в том, чтобы проводить у себя Олимпиаду. Здесь нужно взвешивать, конечно, все за и против при принятии соответствующих решений. Пока этот вопрос не на повестке дня", - добавил он.

Дмитрий Песков
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