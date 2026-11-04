Большунову отказали в нейтральном статусе

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила заявку российского лыжника Александра Большунова на выдачу нейтрального статуса. Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Соответствующее решение было принято на заседании совета FISво вторник.

Ожидается при этом, что трехкратный олимпийский чемпион теперь обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В начале сентября стало известно, что российские лыжники и сноубордисты вернутся к участию в международных соревнованиях под эгидой FIS, начиная с нового сезона. Они будут выступать в нейтральном статусе.