Поветкин заявил, что пока не собирается покидать бокс

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин, что не рассматривает варианта ухода из профессионального бокса.

"Пока таких мыслей нет. Пока есть силы и возможности, надо боксировать. Я только что недавно сделал операцию на локте, так что, думаю, беспокоить меня уже ничего не будет и с двойной силой начну работать и буду стараться побеждать", - заявил Поветкин на пресс-конференции в понедельник в Ижевске.

Он отметил, что намерен внести изменения в тренировочный процесс в ходе подготовки к апрельскому поединку.

"Буду плотно заниматься физикой, тактикой, кое-что поменяю. В принципе самое главное - что сейчас я полностью здоровый, вот это самое главное". - отметил он.

Свой следующий поединок российский боксер он планирует провести в США или в Англии.

"Пока я еще не знаю, с кем я буду боксировать. Но поединок должен состояться в апреле, скорее всего в Америке или в Англии, менеджеры договариваются", - сказал Поветкин.

В своем последнем на данный момент поединке Поветкин в ночь на 23 сентября сентября 2018 года в Лондоне уступил нокаутом британцу чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.