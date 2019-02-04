Главные новости
В РоссииСледователи не исключили возможность эксгумации тел участников группы ДятловаВ России"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей РоссииВ РоссииНПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 года
Спорт

Поветкин заявил, что пока не собирается покидать бокс

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин, что не рассматривает варианта ухода из профессионального бокса.

"Пока таких мыслей нет. Пока есть силы и возможности, надо боксировать. Я только что недавно сделал операцию на локте, так что, думаю, беспокоить меня уже ничего не будет и с двойной силой начну работать и буду стараться побеждать", - заявил Поветкин на пресс-конференции в понедельник в Ижевске.

Он отметил, что намерен внести изменения в тренировочный процесс в ходе подготовки к апрельскому поединку.

"Буду плотно заниматься физикой, тактикой, кое-что поменяю. В принципе самое главное - что сейчас я полностью здоровый, вот это самое главное". - отметил он.

Свой следующий поединок российский боксер он планирует провести в США или в Англии.

"Пока я еще не знаю, с кем я буду боксировать. Но поединок должен состояться в апреле, скорее всего в Америке или в Англии, менеджеры договариваются", - сказал Поветкин.

В своем последнем на данный момент поединке Поветкин в ночь на 23 сентября сентября 2018 года в Лондоне уступил нокаутом британцу чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Теги: бокс, Александр Поветкин

Новости по теме

Джошуа нокаутировал Поветкина

Спорт
Сергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBOСергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
Российский боксер-полутяжеловес выиграл 12-раундовый матч-реванш у колумбийца Элейдера АльваресаПодробнее
 Гол Головина помог "Монако" впервые с декабря выиграть матч чемпионата ФранцииГол Головина помог "Монако" впервые с декабря выиграть матч чемпионата Франции
Российский футболист забивает во второй игре подрядПодробнее
 Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячомСборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом
В финале она победила шведов и стала 12-кратным чемпионом мира; решающий гол россияне провели в овертаймеПодробнее
 CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правилCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил
Среди них - победитель Олимпиады-2012 Иван Ухов, бронзовый призер этих Игр Светлана Школина: они лишатся этих наградПодробнее
Дюков заявил, что переход на систему осень-весна не изменил российский футболДюков заявил, что переход на систему осень-весна не изменил российский футбол
По его словам, при любом календаре в России нужны инвестиции в инфраструктуру, строительство манежей и крытых стадионовПодробнее
 Головин впервые забил за "Монако"Головин впервые забил за "Монако"
Перебежав почти все поле, он завершил контратаку своей команды точным ударом. Но "Монако" победу не удержал, а затем проиграл в серии пенальти.Подробнее
 Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с МакгрегоромНурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором
Еще он должен выплатить штраф в размере $500 тысячПодробнее
 Владимир Крамник объявил о завершении карьерыВладимир Крамник объявил о завершении карьеры
14-й чемпион мира посетовал, что начал терять мотивацию, на последнем для себя турнире в Голландии он занял последнее, 14-е местоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Пожар в центре Москвы6 фото
04 февраля
Пожар в центре Москвы
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииСледователи не исключили возможность эксгумации тел участников группы ДятловаВ России"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей РоссииВ РоссииНПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 годаМоскваЧисло погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человекВ РоссииВ Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на УкраинеВ миреНа Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты

У зараженных эхинококкозом суворовцев не выявили поражений головного мозга

Мадуро ответил европейским странам, признавшим Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Главу Фрунзенского района Петербурга уволили из-за трехметровой сосульки

Поветкин заявил, что пока не собирается покидать бокс

Глава Института паразитологии назвал вероятный источник заражения в ульяновском училище

Грузовой поезд столкнулся с бензовозом в Кузбассе

В "Шереметьево" у прилетевшего из Латинской Америки россиянина нашли 2,5 кг кокаина

Арендатору кафе под Саратовом предъявили обвинения после взрыва газа

Миронов после ДТП под Калугой предложил приставлять к автобусам с детьми по машине ГИБДД

Власти Севастополя намерены за 5-7 лет перевести общественный транспорт города на газ

Росстат оценил рост ВВП РФ в 2018 году 2,3%

Центральный аппарат СКР подключится к расследованию пожара на Никитском бульваре в Москве

Центральный аппарат СКР подключится к расследованию пожара на Никитском бульваре в МосквеПо данным следствия, в результате пожара погибли шесть человек Подробнее

Ставропольскому экс-судье ужесточили приговор за торговлю судейской должностью

В Госдуме назвали бестактным предложение разместить ракеты 9М729 за Уралом

Минобороны Армении подтвердило покупку четырех российских истребителей Су-30

Не менее 10 человек погибли в результате схода лавин в Альпах

Иностранцы вложили рекордные суммы в акции Саудовской Аравии в январе

В попавшем в ДТП под Калугой автобусе нельзя было перевозить детей

Он был в три раза старше разрешенной нормы Подробнее

Житель Волгоградской области получил год колонии за покупку "волшебных бобов" для похудения

Коломенскую улицу в Москве перекроют более чем на два месяца для строительства метро

Пограничники задержали японскую шхуну с незаконно добытым крабом почти на 40 млн рублей

Спортклуб, отправивший детей на конкурс в Калугу, работал без лицензии

Спортклуб, отправивший детей на конкурс в Калугу, работал без лицензииРанее сообщалось, что по пути автобус с детьми попал в ДТП, погибли семь человек Подробнее

Cреди обломков упавшего в Ла-Манш самолета найдено тело

Два самолета ВВС США провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Минфин США разрешил американским компаниям покупать венесуэльскую нефть до 28 апреля

Глава минфина ФРГ предупредил о риске дефицита бюджета в 25 млрд евро к 2023 году

Жительница Мценска попала в больницу из-за льда, упавшего с крыши прокуратуры

Триста человек эвакуированы из ТЦ "Океания" в Москве из-за бесхозного предмета

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 5 февраля

Московская канатная дорога закрылась на двухдневное техобслуживание

Россия не будет выдворять иракского генерала армии времен Саддама Хусейна

На развитие Крыма до 2022 года потратят 310 млрд рублей из бюджета

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');