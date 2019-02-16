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Спорт

Боец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже пояса

Бой в рамках Bellator 215 был признан несостоявшимся

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион принес свои извинения своему сопернику россиянину Сергею Харитонову, бой с которым был признан несостоявшимся.

Бойцы встретились в рамках турнира Bellator 215, но уже на первой минуте удар Митриона пришелся в пах, Харитонов не смог продолжить поединок, и его увезли на носилках.

"Какой позор. Надеюсь, что все понимают, что это случайность", - приводит слова американского спортсмена Allboxing.ru.

В своем видеообращении Митрион подчеркнул, что считает Харитонова легендой и не понимает, как такое могло произойти.

"Как только ты поправишься, если ты согласен, то я полностью за то, чтобы провести новый бой. Я сказал (главе Bellator) Скотту Кокеру, что готов завтра провести поединок. Если кто-нибудь завтра на турнире снимется, то я готов участвовать, если возможно", - сказал американец.

Теги: ММА, США, Сергей Харитонов, Мэтт Митрион
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