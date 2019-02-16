Боец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже пояса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион принес свои извинения своему сопернику россиянину Сергею Харитонову, бой с которым был признан несостоявшимся.
Бойцы встретились в рамках турнира Bellator 215, но уже на первой минуте удар Митриона пришелся в пах, Харитонов не смог продолжить поединок, и его увезли на носилках.
"Какой позор. Надеюсь, что все понимают, что это случайность", - приводит слова американского спортсмена Allboxing.ru.
В своем видеообращении Митрион подчеркнул, что считает Харитонова легендой и не понимает, как такое могло произойти.
"Как только ты поправишься, если ты согласен, то я полностью за то, чтобы провести новый бой. Я сказал (главе Bellator) Скотту Кокеру, что готов завтра провести поединок. Если кто-нибудь завтра на турнире снимется, то я готов участвовать, если возможно", - сказал американец.
ハリトーノフ×ミトリオン＝決着シーン RT @FqMMA 🚨#Bellator215 :— MMA.vaobhr (@vaobhr) February 16, 2019
Terrible désillusion pour le Main Event #MattMitrione 🆚 #SergeiKharitonov ‼️
15 secondes, kick dans les parties de #Mitrione , #Kharitonov ne peut pas continuer.
➡️ No Contestpic.twitter.com/bey7VNKbbN