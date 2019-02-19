На матч "Зенит" - "Фенербахче" назначен арбитр из Англии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Главным судьей ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между петербургским "Зенитом" и турецким "Фенербахче" стал 33-летний англичанин Майкл Оливер, сообщает пресс-служба российского клуба.

Помогать Оливеру будут его соотечественники Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Резервный судья - Иан Хуссин.

Матч с "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля на "Газпром Арене" и начнется в 20:55 мск. В первой игре, которая прошла 12 февраля в Стамбуле, российский клуб проиграл со счетом 0:1.