Первый вице-президент ФХР Ротенберг назвал российский хоккей сильнее канадского

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что российский хоккей сильнее канадского.

"Что мы, хуже канадцев? Мы лучше!", - сказал Ротенберг на презентации национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина" в Челябинске.

Сборная России является действующим чемпионом Олимпийских игр: она выиграла золото в Пхенчхане-2018, где отечественные спортсмены выступали под нейтральным флагом. В отличие от Сочи-2014, на Играх в Южной Корее не могли выступать хоккеисты, задействованные в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ).