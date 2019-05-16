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Сборная Швеции разгромила Австрию на ЧМ и приблизилась к России

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции добились победы с разгромным счетом над национальной командой Австрии в четвертом тура чемпионата мира в Словакии.

Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 9:1 (5:0, 2:0, 2:1) в пользу шведов.

Эта победа позволила сборной Швеции набрать 9 очков и подняться на третье место в турнирной таблице группы В. На три балла она отстает от лидирующих России и Швейцарии.

Сборная Австрии очков пока не набрала.

хоккей ЧМ по хоккею

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